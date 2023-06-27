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Маунт готов играть за «Челси» в следующем сезоне

Дата публикации: 27-06-2023

Мэйсон Маунт согласен пройти предсезонный сбор с «Челси» в случае, если ясность по его трансферу к этому моменту не наступит.

«The Telegraph» утверждает, что хавбек намерен обсудить ситуацию с Маурисио Почеттино, возглавляющим «аристократов». Маунт готов выкладываться по максимуму, чтобы помочь клубу. При этом позиция 24-летнего футболиста остается прежней. Он намерен уйти из «Челси» в летнее трансферное окно или через год в ранге свободного агента. Последний вариант не позволит лондонцам заработать на его переходе.

В завершившемся сезоне Маунт принял участие в 35 играх в составе «синих», отметившись в них 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Рыночный ценник на хавбека составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).

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