«Милан» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу Икарди

Дата публикации: 27-06-2023

Спрос на Мауро Икарди после удачного сезона в Турции заметно вырос. По данным «Sport Mediaset», список претендентов на аргентинца пополнился «Миланом».



Правами на 30-летнего форварда владеет «Пари Сен-Жермен», состав которого он пополнил в 2020 году. Однако в парижском клубе Икарди проиграл конкуренцию.



В сентябре прошлого года аргентинец был арендован «Галатасараем». За стамбульскую команду нападающий провел 26 матчей (23 забитых мяча, 8 ассистов) и выиграл вместе с ней чемпионат страны. По окончании арендного соглашения Икарди вернулся в «ПСЖ», но в клубе на него по-прежнему не рассчитывают.



«Милан» уже начал переговоры по переходу футболиста. Сумма сделки может составить 15-20 млн евро. При этом помешать трансферу может зарплата Икарди в 7 млн евро в год.