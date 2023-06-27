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Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Дата публикации: 27-06-2023

Фабрицио Романо написал в «Twitter», что переговоры по переходу Матео Ковачича в «Ман Сити» близки к завершению. Инсайдер сообщил, что с «горожанами» хавбек «Челси» заключит соглашение до лета 2027 года. Медосмотр для команды Пепа Гвардиолы футболист прошел на прошлой неделе.

За хорвата лондонцы получат 29 млн евро. Дополнительно «синие» смогут рассчитывать на 6 млн евро в формате бонусных выплат.

«Челси» выкупил права на Ковачича у «Реала» за 45 000 000 евро. Контракт полузащитника с «пенсионерами» действует до лета 2024 года. В завершившемся сезоне на счету 29-летнего хорвата 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 37 встречах за лондонскую команду.

Transfermarkt.de оценивает Ковачича в 38 млн евро.

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