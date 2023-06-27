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«Ювентус» согласовал новый контракт с Рабьо

Дата публикации: 27-06-2023

«Ювентусу» удалось убедить Адриена Рабьо остаться в клубе, пишет «Corriere dello Sport».

«Бьянконери» подготовили для 28-летнего полузащитника новое соглашение с годовой зарплатой в 7 млн евро. Француза предложенные условия сотрудничества устроили, и он согласился пролонгировать договор с «Юве». Действующий контракт с игроком рассчитан до конца июня 2023 года.

На переподписании соглашения с Рабьо настаивал Массимилиано Аллегри, возглавляющий туринцев. При этом интерес к хавбеку проявлял «Ман Юнайтед», который хотел подписать его как свободного агента.

В сезоне 2022/2023 Рабьо выходил на поле в футболке «Ювентуса» в 48 встречах (11 забитых мячей, 6 результативных передач).

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