«Реал» оставляет футболку с номером 9 для Мбаппе

Дата публикации: 27-06-2023

«Реал» не торопится отдавать девятый номер, который пока остается свободным. Как пишет «Goal», «сливочные» берегут его для Килиана Мбаппе. Форвард уже обсудил условия перехода с мадридцами. «Реал» также близок к договоренности по трансферу с «ПСЖ». Сумма сделки составит свыше 200 млн евро.



Ранее на страницах издания «ESPN» появилась информация, что Мбаппе нацелен на переезд в Испанию. Бомбардир отказался от пролонгации соглашения с «Пари Сен-Жермен» до лета 2025 года. Действующий договор со звездным футболистом заканчивается в 2024 году, что заставляет боссов парижан торопиться с его продажей. Если в ближайшее время трансфер Килиана не состоится, то через год он сможет покинуть команду бесплатно.



Ранее под 9-м номером в «Реале» выступал Карим Бензема, который покинул клуб по окончании сезона 2022/2023.