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Робби Кин возглавил «Маккаби Тель-Авив»

Дата публикации: 27-06-2023

Легендарный экс-нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Иралиндии Робби Кин получил назначение на должность главного тренера «Маккаби Тель-Авив». Соглашение израильского клуба с 42-летним специалистом рассчитано на 2 года.

В 2018 году Кин был играющим тренером в индийском «Атлетико». После этого Робби работал ассистентом в сборной Ирландии, «Мидлсбро» и «Лидсе».

У руля «Маккаби» Кин сменил Айтора Каранку, проработавшего в чемпионате Израиля полгода.

«Маккаби Тель-Авив» завершил сезон на третьей позиции в местной Премьер-лиге и сыграет в квалификации Лиги конференций. Во втором квалификационном раунде команда 42-летнего специалиста встретится с молдавским «Петрокубом».

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