«Жирона» предложила 5-7,5 млн евро за Довбика

Дата публикации: 27-06-2023

«Жирона» сделала предложение СК «Днепр-1» по трансферу центрфорварда Артёма Довбика, сообщает журналист Игорь Цыганык. Испанский клуб готов выложить за украинца 5-7,5 миллиона евро.



Также «жирондинцы» согласны взять на себя обязательство рассчитаться с «Митьюлландом», который претендует на 50% от суммы продажи Довбика. В сделку с датским клубом могут включить игроков испанской команды.



«Жирона» и «Митьюлланд» уже начали переговоры. Трансфер может состояться после того, как Довбик сыграет за «Днепр-1» в квалификации Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что «Лацио» рассматривает вариант с приобретением Довбика. Кроме того, агент украинца Алексей Люндовский рассказал в интервью «Sport Arena», об интересе к форварду со стороны «Порту».



Руководство «чёрно-желтых» намеревается получить за игрока национальной сборной Украины не менее 15 000 000 евро.



Контракт Довбика с «Днепром-1» в силе до лета 2025 года. В минувшем сезоне Артём сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 8 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром УПЛ (24 забитых мяча).