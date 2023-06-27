Лалатович на этой неделе проведет финальные переговоры с «Зарей»

Дата публикации: 27-06-2023

Сербский тренер Ненад Лалатович возглавит «Зарю». На этой неделе 45-летний специалист проведет финальные переговоры с луганским клубом, а затем подпишет контракт. Об этом сообщает «Butasport».



Лалатович – бывший игрок «Шахтёра». В сезоне 2022/23 он возглавлял ФК «Младость ГАТ», с которым занял последнее место в Суперлиге и вылетел в Первую лигу.



Ранее Лалатович также работал с «Црвеной Звездой», «Войводиной» и рядом других сербских клубов. Также он возглавлял сборную Сербии U-21.



Сообщалось, что если коуч примет «Зарю», то его ассистентом должен стать Младен Бартулович. Хорват ныне помогает Александру Чижову готовить луганскую команду к новому сезону.



Также среди претендентов на пост рулевого «чёрно-белых» значится Валерий Кривенцов. Его кандидатуру поддерживают советники президента клуба Евгения Геллера. С 2020 по 2022 год Кривенцов работал с «Металлистом 1925».



Нынешний наставник «Зари» Патрик ван Леувен является основным кандидатом на пост главного тренера «Шахтёра».