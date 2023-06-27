Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ» и сидеть на лавке запасных

Дата публикации: 27-06-2023

Хавбек ПСВ Хави Симонс не хочет переходить в «Пари Сен-Жермен» без гарантий места в основном составе, о чем утверждает французский таблоид «L'Équipe».



По данным источника, по этой же самой причине Хави решил покинуть клуб прошлым летом, когда он не продлил контракт с «красно-синими» и на правах свободного агента присоединился к ПСВ.



Парижане настроены вернуть себе 20-летнего футболиста, который отлично проявил себя в Нидерландах. В трудовом договоре полузащитника прописаны отступные в размере всего 12 000 000 евро, при трансферной стоимости в 40 миллионов (по оценке «Transfermarkt»).



Отмечается, что на текущий момент лидером в борьбе за Симонса является лондонский «Арсенал».



В минувшем сезоне одаренный голландец провел за ПСВ 48 поединков во всех соревнованиях. В них он стал автором 22 голов и 12 результативные пасов.