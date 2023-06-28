«Спартак» продал Кофрие «Клермону» за 3,5 млн евро

Дата публикации: 28-06-2023

«Proximus» информирует, что «Клермон» заплатил «Спартаку» 3,5 млн евро в качестве компенсации за Максимилиано Кофрие.



Пресс-служба «красно-белых» объявила о продаже бельгийца 27-го июня. Минувший сезон защитник провел в «Клермоне» в рамках арендного соглашения, где стал одним из ключевых игроков. В активе Кофрие 27 встреч за французскую команду (1 забитый мяч). «Клермон» по итогам сезона 2022/2023 занял 8-е место в Лиге 1.



«Спартак» выкупил права на бельгийца в 2021 году у «Сент-Трюйдена». Его трансфер обошелся москвичам в 2,5 млн евро. Вместе с «народной командой» Максимилиано в 2022 году завоевал Кубок России.



Рыночный ценник на 26-летнего футболиста составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»).