«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вратаря «Интера»

Дата публикации: 28-06-2023

Голкипер «Интера» Андре Онана может перейти в «МЮ».



Журналист Николо Скира на своей странице в «Twitter» пишет, что «красные дьяволы» готовы предложить «нерадзурри» 45-50 миллионов евро за камернуца. Миланский клуб желает выручить за игрока 60 000 000 евро.



По данным инсайдера, в услугах Онана лично заинтересован коуч «Юнайтед» Эрик тен Хаг, который работал с вратарём в «Аяксе». Для Андре подготовлен контракт с годичным окладом в 6 миллионов евро до 2028 года.



Действующий трудовой договор камерунца с «Интером» актуален до 2027 года. В минувшем сезоне футболист отыграл 41 матч во всех соревнованиях (19 «сухих» поединков).



Ранее 27-летний страж ворот закончил карьеру в национальной сборной Камеруна из-за ссоры с главным тренером команды.