«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м году

Дата публикации: 28-06-2023

«Footmercato» утверждает, что у «Реала» и Килиана Мбаппе есть договоренность, согласно которой француз станет игроком мадридской команды в 2024 году после истечения его контракта с «ПСЖ».



Источник отмечает, что центрфорвард готов провести еще 1 сезон в парижском клубе. В сентябре Мбаппе получит 90 000 000 евро бонусных выплат в качестве награды за лояльность в том случае, если останется на «Парк де Пренс» до 2024 года.



Ранее ряд источников писали, что этим летом Мбаппе может уйти из парижского клуба, а в качестве основного претендента на игрока назывался «Реал».



В завершившемся сезоне на счету француза 43 игры за «Пари Сен-Жермен» (41 забитый мяч, 10 голевых передач). Контракт Мбаппе с командой Кристофа Гальтье действует до лета 2024 года.