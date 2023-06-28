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Куадрадо покинет «Ювентус» в статусе свободного агента

Дата публикации: 28-06-2023

Хуан Куадрадо уйдет из «Ювентуса» по завершении контракта. Информацию опубликовал Фабрицио Романо. Интерес к колумбийцу проявляют несколько команд.

Европейская карьера хавбека начиналась в «Удинезе», куда он перешел в 2009 году. «Ювентус» выкупил права на Куадрадо у «Челси». Сумма трансфера составила 20 млн евро.

В сезоне 2022/2023 колумбиец выходил на поле в составе «старой синьоры» в 47 играх, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Соглашение 35-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает в июне 2023 года. Рыночный ценник на хавбека составляет 4 млн евро (Transfermarkt.de).

За национальную сборную Куадрадо провел 115 встреч (10 голов).

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