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«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну

Дата публикации: 28-06-2023

В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что «Тоттенхэм» отказал «Баварии» в продаже Гарри Кейна.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы начали переговоры по трансферу форварда. Немецкий клуб предложил «Тоттенхэму» 70 млн евро, не считая бонусов. Однако данную сумму «шпоры» посчитали слишком маленькой.

Кейн обучался футболу в структуре «Тоттенхэма». За лондонцев он выступает на протяжении 12 лет.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего нападающего 49 игр за «Тоттенхэм» (32 забитых мяча, 5 ассистов).

Трудовые отношения Кейна с лондонцами рассчитаны до лета 2024 года. Рыночная стоимость форварда равняется 90 млн евро («Transfermarkt»).

В активе Кейна 84 матча за сборную Англии (58 голов).

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