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СМИ: Чаловым интересуется «Марсель»

Дата публикации: 28-06-2023

По информации ресурса «Le Petit OM», интерес к Фёдору Чалову проявляет «Марсель». В ближайшее время французы могут направить предложение ЦСКА, владеющему правами на форварда.

Кристиан Эмиле, являющийся агентом россиянина, представляет ту же компанию, что и Пабло Лонгория, занимающий должность президента «Марселя».

Ранее СМИ писали, что Чаловым интересуется «Галатасарай». Однако «армейцы» данную информацию опровергли.

Контрактное соглашение 25-летнего игрока с ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года. В завершившемся сезоне на счету Фёдора 41 матч с 24 голами и 6 ассистами.

Рыночный ценник на футболиста составляет 12 000 000 евро (данные портала «Transfermarkt»).

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