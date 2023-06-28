СМИ: Чаловым интересуется «Марсель»

Дата публикации: 28-06-2023

По информации ресурса «Le Petit OM», интерес к Фёдору Чалову проявляет «Марсель». В ближайшее время французы могут направить предложение ЦСКА, владеющему правами на форварда.



Кристиан Эмиле, являющийся агентом россиянина, представляет ту же компанию, что и Пабло Лонгория, занимающий должность президента «Марселя».



Ранее СМИ писали, что Чаловым интересуется «Галатасарай». Однако «армейцы» данную информацию опровергли.



Контрактное соглашение 25-летнего игрока с ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года. В завершившемся сезоне на счету Фёдора 41 матч с 24 голами и 6 ассистами.



Рыночный ценник на футболиста составляет 12 000 000 евро (данные портала «Transfermarkt»).