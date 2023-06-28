«Милану» интересен полузащитник сборной США

Дата публикации: 28-06-2023

Фабрицио Романо пишет, что следующим клубом Юнуса Мусы может стать «Милан».



Инсайдер отмечает, что хавбек «Валенсии» находится в списке трансферных целей итальянской команды. Американец мог покинуть испанский клуб еще зимой. Интерес к нему проявлял «Челси». Однако «Валенсия» ответила отказом на устное предложение «аристократов». Теперь испанцы готовы отпустить 20-летнего футболиста за 20 млн евро.



Соглашение Мусы с «Валенсией» действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне на счету американца 37 встреч за «летучих мышей» (2 результативных паса). Рыночный ценник на него составляет 18 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



За сборную США Муса провел 24 игры (без результативных действий).