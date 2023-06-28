Камавинга согласовал продление контракта с «Реалом»
Хавбек Эдуардо Камавинга согласовал продление контракта с «Реалом».
Новый трудовой договор будет рассчитан до 2028 года. Также в контракт футболиста включат клаусулу, которая будет составлять 1 миллиард евро.
Француз перешел в «Реал» летом 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл в составе «галактикос» 59 матчей и отдал две результативные передачи.
Ранее мадридцы переподписали защитника Начо, хавбеков Дани Себальоса, Луку Модрича и Тони Крооса, а также арендовали форварда Хоселу.
Входными трансферами стали защитник Фран Гарсия и хавбек Джуд Беллингем, из аренды в «Милане» вернулся полузащитник Браим Диас.
«Реал» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» стали обладателями Кубка Испании обыграв в финале «Осасуну» (2:1).
Источник – «Marca».