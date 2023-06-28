Дата публикации: 28-06-2023

Хавбек Эдуардо Камавинга согласовал продление контракта с «Реалом».



Новый трудовой договор будет рассчитан до 2028 года. Также в контракт футболиста включат клаусулу, которая будет составлять 1 миллиард евро.



Француз перешел в «Реал» летом 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл в составе «галактикос» 59 матчей и отдал две результативные передачи.



Ранее мадридцы переподписали защитника Начо, хавбеков Дани Себальоса, Луку Модрича и Тони Крооса, а также арендовали форварда Хоселу.



Входными трансферами стали защитник Фран Гарсия и хавбек Джуд Беллингем, из аренды в «Милане» вернулся полузащитник Браим Диас.



«Реал» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» стали обладателями Кубка Испании обыграв в финале «Осасуну» (2:1).



Источник – «Marca».