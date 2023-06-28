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«Атлетико» договорился о переходе защитника «Сельты» Галана

Дата публикации: 28-06-2023

«Атлетико» (Мадрид) согласовал трансфер крайнего защитника «Сельты». Речь идёт о Хави Галане.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «матрасники» заплатят за игрока 5 миллионов евро. Также в сделку будет включен защитник Ману Санчес, который переберется в клуб из Виго.

Отмечается, что Галан подпишет с командой Диего Симеоне контракт до середины 2027 года. В ближайшее время стороны официально объявят о сделке.

28-летний испанец выступал за «Сельту» с лета 2021 года. В сезоне-22/23 на его счету 40 встреч во всех турнирах (один гол и четыре ассиста).

«Сельта» заняла 13-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиге. «Атлетико» финишировал на третьем месте.

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