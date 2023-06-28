«Атлетико» договорился о переходе защитника «Сельты» Галана
Дата публикации: 28-06-2023
«Атлетико» (Мадрид) согласовал трансфер крайнего защитника «Сельты». Речь идёт о Хави Галане.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «матрасники» заплатят за игрока 5 миллионов евро. Также в сделку будет включен защитник Ману Санчес, который переберется в клуб из Виго.
Отмечается, что Галан подпишет с командой Диего Симеоне контракт до середины 2027 года. В ближайшее время стороны официально объявят о сделке.
28-летний испанец выступал за «Сельту» с лета 2021 года. В сезоне-22/23 на его счету 40 встреч во всех турнирах (один гол и четыре ассиста).
«Сельта» заняла 13-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиге. «Атлетико» финишировал на третьем месте.