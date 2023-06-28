Тюрам готов перейти в «Интер» на правах свободного агента

Дата публикации: 28-06-2023

Нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Италии. Следующим клубом 25-летнего футболиста станет миланский «Интер», о чем информирует Фабрицио Романо.



Как утверждает авторитетный инсайдер, стороны согласовали контракт до июня 2028 года. Француз пройдет медосмотр на клубной базе «неррадзури» в среду. Маркус достанется «Интеру» бесплатно, так как уже 1 июля он получит статус свободного агента.



Помимо итальянского гранда в подписании Тюрама были заинтересованы, «Бавария», «Челси» и «ПСЖ». Сам форвард предлагал свои услуги «Барселоне».



В минувшем розыгрыше Бундеслиги Тюрам поучаствовал в 30 матчах (13 голов, 6 результативных передач).



Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Франции в € 32 млн.