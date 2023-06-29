Менди официально перешел в саудовский «Аль-Ахли»

Дата публикации: 29-06-2023

Голкипер «Челси» Эдуар Менди сменил клубную прописку. Сенегалец продолжит карьеру в «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), с которым он заключил контракт до лета 2026 года.



По данным «Football Italia», переход Менди обошелся «Аль-Ахли» в 18 500 000 евро. Менди выступал за лондонцев с сентября 2020 года. На счету 31-летнего вратаря 105 матчей за «аристократов» во всех соревнованиях. В 49 поединках Эдуар отыграл «на ноль».



Вместе с «Челси» Менди выиграл Лигу чемпионов-2020/21. Кроме того, футболист может похвастаться победой в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Также он был признан лучшим стражем ворот в 2021 году по версии Международной федерации футбола (FIFA).



Ранее защитник «синих» Калиду Кулибали перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а полузащитник Нголо Канте стал игроком «Аль-Иттихада».