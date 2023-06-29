«Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» около 93 млн евро за Кейна

Дата публикации: 29-06-2023

Бен Джейкобс написал в «Twitter», что «Бавария» намерена улучшить предложение по Гарри Кейну. Журналист уточнил, что мюнхенцы готовы увеличить сумму компенсации за форварда «Тоттенхэма» до 93 000 000 евро вместе с бонусами. Однако лондонцы пока не намерены менять свою позицию. В клубе не хотят расставаться с Кейном этим летом. «Шпор» не останавливает даже тот факт, что через год соглашение с игроком закончится.



Ранее СМИ писали, что «Тоттенхэм Хотспур» отказал «Баварии» в продаже нападающего за сумму в 70 млн евро, не считая бонусных выплат.



В минувшем сезоне на счету Кейна 32 забитых мяча и 5 результативных передач в 49 играх за лондонцев.



Рыночный ценник на 29-летнего футболиста сборной Англии составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).