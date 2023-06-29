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Тренер «Лацио» Сарри готовит замену Иммобиле

Дата публикации: 29-06-2023

В «Лацио» определились с кандидатами на замену Чиро Иммобиле. После череды травм нападающий так и не смог выйти на прежний уровень, что не устраивает клуб. «Footmercato» пишет, что Клаудио Лотито, являющийся президентом римлян, попросил Маурицио Сарри предоставить характеристики игроков на замену Иммобиле.

Основной целью «Лацио» станет Маркос Леонардо. «Сантос», владеющий правами на 20-летнего форварда, не согласился отпустить его за 10 млн евро. Несмотря на финансовые трудности, бразильцы хотят получить за Леонардо не меньше 20 млн евро. Уже на этой неделе римляне предложат за него 15 миллионов.

Также «орлы» интересуется Доменико Берарди из «Сассуоло» и Валентином Кастельяносом, принадлежащим «Жироне».

В клубе хотят видеть в нападении дуэт Кастельяноса и Леонардо.

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