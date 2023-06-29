«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Собослаи

Дата публикации: 29-06-2023

«Ливерпуль» может подписать Доминика Собослаи, права на которого принадлежат «РБ Лейпциг».



«Мерсисайдцы» осознают, что оформить переход венгра этим летом будет крайне тяжело. Тем не менее клуб уже провел переговоры с агентами полузащитника.



Собослаи начинал заниматься футболом в Венгрии. На взрослом уровне он дебютировал в составе австрийского «Лиферинга» в июле 2017 года. В «Лейпциг» Доминик перебрался из «Зальцбурга» в 2021 году. Сумма сделка составила 22 млн евро.



В сезоне 2022/2023 в активе 22-летнего венгра 46 встреч за немецкую команду (10 забитых мячей, 13 ассистов). Его соглашение с «быками» действует до июня 2026 года. Рыночная стоимость Собослаи составляет 50 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



Источник – «The Athletic».