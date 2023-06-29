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ПАОК сделал предложение ЦСКА по Чалову, который также интересен «Галатасараю»

Дата публикации: 29-06-2023

ПАОК направил ЦСКА предложение по трансферу Фёдора Чалова. Фабрицио Романо утверждает, что клуб уже обсуждает условия перехода с самим голеадором. Также сообщается об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая».

Чалов является воспитанником ЦСКА, в основе которого он впервые сыграл в 2017 году. В завершившемся сезоне на счету 25-летнего нападающего 41 встреча за «армейцев» (24 забитых мяча, 6 голевых передач). Вместе с ЦСКА Фёдор выиграл Кубок России 2022/2023.

Соглашение россиянина с «красно-синими» истекает в декабре 2024 года. Портал Transfermarkt.de оценивает Чалова в 12 000 000 евро.

В Европе футболист успел поиграть за «Базель», где провел вторую половину сезона 2021/2022.

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