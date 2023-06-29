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«Динамо» хочет купить защитника сборной Ганы

Дата публикации: 29-06-2023

По информации Ивана Карпова, «Динамо» рассматривает вариант с приобретением Николаса Опоку, принадлежащего «Амьену». Услуги ганца клубу предложил Секу Траоре, представляющий интересы защитника.

«Николас весьма качественный игрок, выступавший в Лиге 1 и Серии А. С «Амьеном» его связывает еще 1 год контракта. У нас имеется предложение от команды из Лиги 1, однако «Динамо» является отличным вариантом», - цитирует агента ганца Карпов.

В минувшем сезоне на счету Опоку 35 матчей и 1 результативный пас в составе «Амьена», который играет во французской Лиге 2.

Рыночный ценник на 25-летнего защитника равняется 1,2 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

В активе Опоку 13 встреч за сборную Ганы, в которых он отличился 1 раз.

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