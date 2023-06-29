«Милан» может подписать Траоре – он уходит из «Вулвс» бесплатно

Дата публикации: 29-06-2023

«Милан» проявляет интерес к Адама Траоре, защищающему цвета «Вулверхэмптона».



Джанлука Ди Марцио утверждает, что переговоры между «россонери» и Жорже Мендешем, представляющим интересы вингера, уже состоялись. В настоящий момент итальянцы изучают возможность подписания 27-летнего испанца. При этом Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан», одобрил данный трансфер. Специалист уверен, что Траоре сможет усилить команду.



Трудовой договор футболиста с «Вулверхэмптоном» действуют до конца июня 2023 года. В прошлом сезоне Траоре провел 34 встречи в АПЛ (2 гола, 2 ассиста).



По данным Transfermarkt.de ценник на испанца составляет € 10 млн.



Интерес к Траоре также проявляет «Рома», но «Милан» намного ближе к его подписанию.