«Арсенал» объявил о подписании Хаверца

Дата публикации: 29-06-2023

«Арсенал» официально подписал нападающего «Челси» Кая Хаверца. Немец заключил с «канонирами» долгосрочное соглашение.



По информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» заплатил за переход Хаверца 70 млн евро.



Немец играл за «Челси» с сентября 2020 года. Вместе с «синими» он стал победителем Лиги чемпионов-2020/21, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.



Всего Хаверц забил 32 гола и сделал 15 результативных передач в 139 матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Также на счету Кая 13 мячей и 13 ассистов в 37 поединках за сборную Германии.



«Арсенал» финишировал на втором месте в чемпионате Англии.