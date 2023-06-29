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«Арсенал» объявил о подписании Хаверца

Дата публикации: 29-06-2023

«Арсенал» официально подписал нападающего «Челси» Кая Хаверца. Немец заключил с «канонирами» долгосрочное соглашение.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» заплатил за переход Хаверца 70 млн евро.

Немец играл за «Челси» с сентября 2020 года. Вместе с «синими» он стал победителем Лиги чемпионов-2020/21, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Всего Хаверц забил 32 гола и сделал 15 результативных передач в 139 матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Также на счету Кая 13 мячей и 13 ассистов в 37 поединках за сборную Германии.

«Арсенал» финишировал на втором месте в чемпионате Англии.

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