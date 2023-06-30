«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Рамуша 73 млн евро

Дата публикации: 30-06-2023

Руй Кошта, занимающий должность президента «Бенфики», считает, что «Ман Юнайтед» согласится отдать 73 млн евро за Гонсалу Рамуша. Информацию разместил ресурс «Correio da Manha».



Ранее Кошта ответил отказом на начальное предложение англичан в размере 50 млн евро и 10 млн евро в формате бонусов. «Орлы» планирует получить за нападающего куда большие деньги.



Среди претендентов на Рамуша также значится «ПСЖ». Вместе с тем Роджер Шмидт, возглавляющий португальскую команду, против продажи форварда.



Соглашение Рамуша с «Бенфикой» истекает в 2026 году. В прошлом сезоне он провел 47 игр (27 забитых мячей, 5 ассистов). Рыночный ценник на 22-летнего футболиста составляет 50 млн евро.