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«Эвертон» продлил контракт с капитаном команды Коулмэном

Дата публикации: 30-06-2023

«Эвертон» сообщил о подписании нового трудового договора с капитаном команды Шеймусом Коулмэном. Соглашение с 34-летним правым защитником рассчитано до конца сезона 2023/24.

Коулмэн стал игроком «Эвертона» в январе 2009 года. Всего на счету ирландского футболиста 409 матчей за «ирисок» (28 голов).

Шеймусу осталось провести три поединка, чтобы превзойти рекорд вратаря Тима Ховарда (354 матча) по количеству сыгранных встреч за «Эвертон» в Премьер-лиге.

По ходу сезона-22/23 Шеймус появился на поле 26 раз, отличившись одним голом.

«Эвертон», который возглавляет Шон Дайч, завершил сезон на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии и гарантировал себе участие в АПЛ 2023/24.

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