Лукаку отклонил предложение «Аль-Хиляля» на сумму 58 млн евро за сезон

Дата публикации: 30-06-2023

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку ответил отказом на предложение «Аль-Хиляля» о переходе. Клуб из Саудовской Аравии был готов платить форварду 45 миллионов евро в год, а вместе с бонусами его зарплата составила бы 58 млн. Такая информация появилась на страницах «La Gazzetta dello Sport».



Лукаку прошедший сезон провел в аренде в «Интере». 30-летний бомбардир намерен продолжить карьеру в составе «неррадзури». Сообщается, что итальянский клуб не обращался в «Челси» по поводу полноценного трансфера, а планирует продлить аренду бельгийца.



Контракт Ромелу с «синими» действует до 2026 года. Лондонский клуб оценивает своего подопечного в 50 000 000 евро.



В минувшей кампании Лукаку отыграл за «Интер» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.



Команда Симоне Индзаги заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Вместе с «Интером» бельгиец стал победителем Кубка Италии и обладателем Суперкубка Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.