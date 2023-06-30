«Фламенго» договорился с Клаудиньо

Дата публикации: 30-06-2023

«Coluna do Fla/Flamengo» информирует, что «Фламенго» согласовал детали контракта с Клаудиньо, выступающим за «Зенит».



Сообщается, что в ближайшее время клуб из Бразилии попробует согласовать трансфер с петербургской командой. «Зенит» оценивает своего футболиста в сумму не меньше 12 млн евро. «Фламенго» рассчитывает договориться на меньшую стоимость.



«Зенит» выкупил права на Клаудиньо в 2021 году, заплатив за бразильца 12 000 000 евро. В сезоне 2022/2023 в активе 26-летнего хавбека 5 забитых мячей и 12 голевых передач в 30 встречах за петербуржцев.



Transfermarkt.de оценивает игрока в € 20 млн.



В составе «Зенита» Клаудиньо дважды становился чемпионом РПЛ, а также выигрывал Суперкубок России.