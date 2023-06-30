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«Астон Вилла» согласовала трансфер Пау Торреса с «Вильярреалом»

Дата публикации: 30-06-2023

Следующим клубом Пау Торреса станет «Астон Вилла». Такую информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Дэвид Орнштейн.

На покупке защитника «Вильярреала» настаивал Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу». Ранее англичане согласовали условия перехода с самим Торресом. Теперь достигнута договоренность и с руководством «жёлтой субмарины».

Центдеф является воспитанником испанского клуба. В минувшем сезоне на его счету 39 встреч (1 забитый мяч). С «Вильярреалом» Торрес связан контрактом до лета 2024 года. Рыночный ценник на 26-летнего футболиста составляет 45 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

В составе сборной Испании Торрес дебютировал в 2019 году. Всего за национальную команду он провел 23 игры (1 забитый мяч).

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