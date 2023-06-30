Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ»

Дата публикации: 30-06-2023

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Об этом в «Twitter» сообщил Фабрис Хокинс.



Журналист уточнил, что мюнхенцы согласовали поездку защитника во Францию, где состоится его медосмотр для парижан.



С «ПСЖ» Эрнандес уже договорился о 3-летнем контракте с опцией пролонгации на 1 сезон. Теперь «красно-синим» предстоит договориться с «Баварией». Сумма трансфера может составить порядка 47 миллионов евро.



За мюнхенцев Эрнандес выступает с июля 2019 года. В завершившемся сезоне в активе 27-летнего француза 11 матчей в составе «Баварии» (1 гол, 1 результативная передача). При этом вторую половину сезона защитник пропустил из-за разрыва крестообразных связок.



По данным Transfermarkt.de ценник на Эрнандеса составляет 45 млн евро.