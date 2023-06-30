«Челси» готов продать Пулишича в три раза дешевле, чем купил у «Боруссии»

Дата публикации: 30-06-2023

Кристиан Пулишич готов на сокращение зарплаты ради трансфера в «Милан». Однако «россонери» пока не удается согласовать сумму компенсации за хавбека с «Челси». Итальянцы намереваются заплатить за него 15 млн евро, для «аристократов» минимальной планкой являются 20 млн евро. Информацией поделилось издание «La Gazetta dello Sport».



«Челси» приобрел Пулишича в 2019 году у «Боруссии». Примечательно, что тогда лондонцы заплатили за игрока 64 млн евро (по данным «Transfermarkt»). Теперь же клуб готов продать его за куда меньшую сумму.



В сезоне 2022/2023 в активе Пулишича 30 игр за «синих» (1 гол, 2 результативных паса). Рыночная стоимость 24-летнего американца составляет 25 млн евро. Его контракт с «Челси» истекает в 2024 году.