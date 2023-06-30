«Милан» согласовал бесплатный переход вингера «Лацио»

Дата публикации: 30-06-2023

Вингер «Лацио» Лука Ромеро продолжит карьеру в «Милане». 18-летний аргентинец присоединится к «россонери» на правах свободного агента и подпишет контракт на четыре года.



Ромеро играл за клуб из Рима с лета 2021 года. В минувшем сезоне он забил 1 гол в 12 матчах за «орлов».



Согласно информации с портала «Transfermark», на сегодняшний день рыночная стоимость Ромеро равняется 3 000 000 евро.



Ранее «Милан» подписал голкипера «Аталанты» Марко Спортьелло. Также команду Стефано Пиоли пополнил полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик.



«Милан» занял 4-е место в Серии А, «Лацио» стал вторым в турнирной таблице. Оба клуба сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



Источник – «Твиттер» журналиста Фабрицио Романо.