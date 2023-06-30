Брозович согласился на трансфер в «Аль-Наср»

Дата публикации: 30-06-2023

Опорник «Интера» Марцело Брозович принял предложение «Аль-Насра». Хорват подпишет с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2026 года.



Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Аль-Наср» заплатит итальянскому гранду 23 000 000 евро за переход Брозовича. Сам футболист за три года в Саудовской Аравии получит 100 млн в той же валюте (заработная плата + подписной бонус).



Брозович защищал цвета «Интера» с 2016 года. В 330 встречах за миланский клуб он стал автором 31 забитого мяча и 43 результативных пасов.



Напомним, что за «Аль-Наср» играет звездный форвард Криштиану Роналду. Команда португальца завершила сезон на втором месте Про-лиги Саудовской Аравии.