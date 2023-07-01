«Барселона» объявила о расторжении контракта с Юмтити

Дата публикации: 01-07-2023

«Барселона» расторгла соглашение с Самуэлем Юмтити по обоюдному согласию. Контракт с французом действовал до июня 2026 года.



««Барселона» признательна Юмтити и желает ему успехов в будущей карьере. В клуб он перешел из «Лиона» в 2016 году. На пике своей формы Самуэль вместе с Жераром Пике блестяще действовали в центре защиты. Однако с 2018 года после победы на чемпионате мира с Францией регулярные травмы мешали ему развиваться. Теперь Юмтити прекращает сотрудничество с «Барселоной». Верим, что он будет вспоминать клуб с теплотой», - сообщили в пресс-службе «сине-гранатовых».



Минувший сезон Юмтити провел в аренде в «Лечче». В активе француза 25 игр в Серии А (без результативных действий).