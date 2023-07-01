«Севилья» выставит на трансфер всех игроков первого состава

Дата публикации: 01-07-2023

«Севилья» даже после победы в Лиге Европы 2022/2023 продолжает испытывать серьезные финансовые трудности. Долги команды достигли отметки в 90 млн евро, что может заставить руководство клуба предложить к продаже любого из футболистов основного состава. Об этом пишет «Marca».



Пепе Кастро, являющийся президентом «Севильи», 30-го июня заявил о необходимости выставить на трансфер всю основу клуба. При этом решить проблему 1-2 большими сделками не удастся, команду из Андалусии ожидает глобальная распродажа.



Ранее сообщалось о планах Виктора Орты (нового спортивного директора «Севильи») подготовить для наставника «нервионцев» Хосе Луиса Мендилибара боеспособный состав для того, чтобы проявить себя в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Теперь, вероятно, их придется поменять.