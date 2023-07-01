«Бавария» объявила об уходе Блинда

Дата публикации: 01-07-2023

Дейли Блинд ушел из «Баварии» и теперь является свободным агентом. Информацией поделилась пресс-служба мюнхенцев.



Защитник подписал соглашение с «Баварией» в зимнее трансферное окно. Однако проявить себя в немецкой команде у него не получилось. В активе голландца всего 5 встреч за «красных» (без результативных действий).



Трудовые отношения Блинда с «Баварией» были рассчитаны до середины лета, и в клубе решили не продлевать с ним контракт. В связи с этим 30-го июня игроку пришлось покинуть команду.



Рыночный ценник на 33-летнего футболиста составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее Блинд защищал цвета «Аякса», за который он выступал в 2018-2023 годах. Кулб из Амстердама он также покинул в ранге свободного агента.