«Краснодар» подписал контракт с Эктовым

Дата публикации: 01-07-2023

«Краснодар» в своем Telegram-канале сообщил о подписании хавбека «Оренбурга». Речь идет об Александре Эктове.



«Защитник заключил с клубом 3-летний договор, который будет действовать до лета 2026 года. Принципиальное соглашение по сделке было достигнуто ранее. Медосмотр для клуба игрок прошел 29-го июня, сегодня стороны согласовали заключительные детали перехода», - написала пресс-служба краснодарского клуба.



Ряды «Оренбурга» Эктов пополнил в 2020 году. Его трансфер обошелся «сине-белым» в 25 тысяч евро. В минувшем сезоне на счету 27-летнего фулбека 31 встреча (3 забитых мяча, 3 голевых паса).



По данным ресурса Transfermarkt.de, «Краснодар» заплатил за Эктова 0,8 млн евро.