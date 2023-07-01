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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут подписать чемпиона мира на позицию голкипера

Дата публикации: 01-07-2023

«Челси» и «МЮ» заинтересованы в трансфере Эмилиано Мартинеса. В «Twitter» Экрема Конура появилась информация, что оба клуба занимаются поисками голкипера и видят в игроке «Астон Виллы» подходящий вариант для усиления.

Ранее ряд источников сообщили о конфликте Мартинеса с Унаи Эмери, возглавляющим команду из Бирмингема. Специалист решил отказаться от услуг аргентинца, потому, вполне вероятно, что Эмилиано покинет «Астон Виллу» уже этим летом.

В минувшем сезоне на счету вратаря 37 матчей за английскую команду (13 игр без пропущенных мячей).

Соглашение Мартинеса с «Астон Виллой» действует до июня 2027 года. Рыночный ценник на 30-летнего игрока равняется 28 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

В декабре Мартинес в составе сборной Аргентины завоевал золото ЧМ в Катаре.

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