«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут подписать чемпиона мира на позицию голкипера

Дата публикации: 01-07-2023

«Челси» и «МЮ» заинтересованы в трансфере Эмилиано Мартинеса. В «Twitter» Экрема Конура появилась информация, что оба клуба занимаются поисками голкипера и видят в игроке «Астон Виллы» подходящий вариант для усиления.



Ранее ряд источников сообщили о конфликте Мартинеса с Унаи Эмери, возглавляющим команду из Бирмингема. Специалист решил отказаться от услуг аргентинца, потому, вполне вероятно, что Эмилиано покинет «Астон Виллу» уже этим летом.



В минувшем сезоне на счету вратаря 37 матчей за английскую команду (13 игр без пропущенных мячей).



Соглашение Мартинеса с «Астон Виллой» действует до июня 2027 года. Рыночный ценник на 30-летнего игрока равняется 28 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



В декабре Мартинес в составе сборной Аргентины завоевал золото ЧМ в Катаре.