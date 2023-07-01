«Зенит» объявил о переходе Коваленко

Дата публикации: 01-07-2023

На сайте «Зенита» появилась информация о подписании Александра Коваленко. Петербуржцы согласовали с «Сочи» трансфер хавбека, который заключил с новой командой контракт сроком на 5 лет.



««Зенит» рад приветствовать футболиста в Петербурге! Желаем новых побед в футболке клуба!», - такими словами поприветствовала новичка пресс-служба петербургской команды.



Ранее СМИ раскрыли детали предстоящей сделки. За Коваленко «Сочи» должен был получить порядка 200 млн рублей. «Зениту» удалось опередить в споре за Александра команды из Москвы.



В начале прошлого сезона полузащитника арендовали «Крылья Советов». В 30 играх за самарцев он отметился 2 забитыми мячами и 3 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает Коваленко в 2,8 млн евро.