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«Астон Вилла» официально объявила о трансфере Тилеманса

Дата публикации: 01-07-2023

«Астон Вилла» официально объявила о трансфере полузащитника Юри Тилеманса.

26-летний игрок сборной Бельгии присоединился к бирмингемцам на правах свободного агента. Юри в конце июня покинул «Лестер Сити», за который выступал с 2019 года.

В сезоне 2022/23 Тилеманс забил четыре гола и отдал две результативных передачи в 37 матчах за «лис».

Также на счету хавбека 58 матчей (5 мячей и 10 ассистов) за сборную Бельгии.

«Астон Вилла» заняла седьмое место в английской Премьер-лиге сезона-22/23 и сыграет в квалификации Лиги конференций. В первом туре нового чемпионата Англии «львы» сыграют с «Ньюкаслом» 12 августа.

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