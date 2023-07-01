Английская привлекательность. За восемь сезонов клубы АПЛ получили от УЕФА почти 2,5 миллиарда фунтов

Дата публикации: 01-07-2023

Чтобы не говорили английские болельщики и клубы о приоритете чемпионата Англии над еврокубковыми соревнованиями, поступления от УЕФА – важная графа в источниках их доходов. Во всяком случае, семь представителей Англии за восемь сезонов получили от УЕФА больше, чем 100 миллионов фунтов. А в целом за этот период 11 английских клубов заработали в Европе невероятную сумму – почти 2,5 миллиарда фунтов.



Таковы данные аналитического портала «Vysyble», проанализировавшего период с сезона-2014/2015 по 2021/2022. Рекордсменом среди английских клубов является «Манчестер Сити». «Горожане», игравшие в Лиге чемпионов последние девять сезонов и выигравшие еврокубок в этом, получили от УЕФА 546 миллионов фунтов в качестве призовых и бонусных выплат. И это без учета последнего сезона, в котором команда Хосепа Гвардиолы одержала победу в турнире и сможет рассчитывать на сумму более чем в 100 млн фунтов стерлингов.



На втором месте по доходам от UEFA – «Ливерпуль», заработавший 478,7 млн. На третьем с 358 миллионами – «Челси».



Отметим, что «Манчестер Юнайтед», трижды за 8 лет игравший в ЛЧ, получил более 350 млн фунтов, а «Арсенал», также за восемь сезонов трижды попадавший в самый престижный клубный турнир Европы, всего 236 000 000 фунтов. «Лестер» за свое единственное участие в Лиге чемпионов заработал больше 70 миллионов фунтов.



