Аспиликуэта перейдет в «Атлетико»

Дата публикации: 01-07-2023

«Атлетико» договорился о переходе защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты. Контракт 33-летнего игрока с «синими» рассчитан до лета 2024 года, но лондонцы согласны отпустить испанца бесплатно.



По данным журналиста Фабрицио Романо, Аспиликуэта и представители мадридского клуба уже согласовали детали 2-летнего соглашения, которое вскоре будет подписано.



Ранее сообщалось, что футболистом интересовался «Интер». «Неррадзури» достигли устной договоренности о личных условиях, но окружение защитника подтолкнуло Сесара вернуться в Испанию.



Аспиликуэта выступает за «Челси» с лета 2012 года. Вместе с английским грандом он стал двукратным чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



В минувшем сезоне Сесар был задействован в 32 встречах во всех турнирах. Часть игр испанец пропустил из-за сотрясения мозга, полученного 18 февраля в конце матча с «Саутгемптоном» (0:1).