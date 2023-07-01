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Собослаи подпишет контракт с «Ливерпулем», «красные» выплатят «Лейпцигу» € 70 млн

Дата публикации: 01-07-2023

«Ливерпуль» активировал пункт о выплате клаусулы 70 000 000 евро за полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии Доминика Собослаи. Оо этом утверждает Goal.com.

Сообщается, что «красные» проинформировали немецкий сторону о своем решении в последние минуты до истечения срока действия пункта о выкупе. «Ливерпуль» уже согласовал условия личного контракта с 22-летним игроком. Венгерскому футболисту осталось пройти медосмотр в новом клубе.

В сезоне-22/23 Собослаи провел 46 матчей. На счету Доминика 10 голов и 13 результативных пасов.

Ранее «быки» арендовали у «Ливерпуля» хавбека Фабио Карвалью. По условиям контракта, «РБ Лейпциг» не получил права выкупа игрока в дальнейшем.

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