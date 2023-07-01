Итальянец Фариоли возглавил «Ниццу». Ранее он вел переговоры с «Шахтёром»

Дата публикации: 01-07-2023

Пресс-служба «Ниццы» отрапортовала о назначении Франческо Фариоли новым главным тренером команды. Детали соглашения с 34-летним специалистом не сообщаются.



В июне Фариоли связывали с возможным назначением в «Шахтёр». Итальянец приостановил переговоры с «горняками» после того, как его семья окончательно отказалась ехать в Украину.



Фариоли ранее работал вместе с Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло», занимаясь подготовкой вратарей. Позднее он вошел в тренерский штаб «Аланьяспора», а затем возглавил «Карагюмрюк».



В декабре 2021 года итальянец стал главным тренером «Аланьяспора», с которым занял пятое место в турецкой Суперлиге. В феврале нынешнего года Фариоли покинул команду, досрочно расторгнув контракт.



На посту рулевого «Ниццы» Фариоли сменил Дидье Дигара, который руководил командой с января после увольнения Люсьена Фавра.



«Орлята» завершили сезон 2022/23 на 9-м месте в турнирной таблице Лиги 1 и остались без еврокубков.