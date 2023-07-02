«Ювентус» объявил о трансфере Веа

Дата публикации: 02-07-2023

«Ювентус» на своем сайте сообщил о заключении контракта с Тимоти Веа, ранее выступавшим за «Лилль».



«Отныне открывается новый путь пополнения трофеев в музее команды и его личной коллекции. Вместе! Приветствуем, Тимоти!», - написала пресс-служба туринцев.



Отцом вингера является известный в прошлом футболист Джордж Веа, который несколько сезонов провел в составе «Милана», став одной из легенд клуба.



Тимоти Веа начинал заниматься футболом в США. С 2014 года он находился в структуре «ПСЖ», но пробиться в основу парижан ему не удалось. Игроком «Лилля» Веа стал в 2019 году.



В минувшем сезоне на счету 23-летнего американца 32 матча за «догов» (2 результативные передачи).



Transfermarkt.de оценивает Тимоти в 14 млн евро.