«Аль-Наср» может подписать Бернарду Силву в случае провала с Зиешем

Дата публикации: 02-07-2023

По информации «CBS Sports», «Аль-Наср» может переключиться на Бернарду Силву, если переговоры по Хакиму Зиешу закончатся неудачей.



Саудовская команда была близка к подписанию марокканца, но футболист не прошел медицинское обследование. После этого в «Аль-Насре» решили уменьшить ранее сделанное Зиешу предложение по зарплате на 40%. Однако такой расклад футболиста не устроил.



Если договориться с Хакимом не удастся, то клуб попробует заполучить Бернарду Силву, выступающего за «Ман Сити». В «Аль-Насре» рассчитывают, что Криштиану Роналду, перешедший в команду ранее, сможет убедить своего соотечественника принять предложение клуба.



Контракт Силвы с командой Пепа Гвардиолы истекает в июне 2025 года. Среди претендентов на португальца также значатся «ПСЖ» и «Барселона».