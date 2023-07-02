04:55 ()
Свернуть список

«Аль-Наср» может подписать Бернарду Силву в случае провала с Зиешем

Дата публикации: 02-07-2023

По информации «CBS Sports», «Аль-Наср» может переключиться на Бернарду Силву, если переговоры по Хакиму Зиешу закончатся неудачей.

Саудовская команда была близка к подписанию марокканца, но футболист не прошел медицинское обследование. После этого в «Аль-Насре» решили уменьшить ранее сделанное Зиешу предложение по зарплате на 40%. Однако такой расклад футболиста не устроил.

Если договориться с Хакимом не удастся, то клуб попробует заполучить Бернарду Силву, выступающего за «Ман Сити». В «Аль-Насре» рассчитывают, что Криштиану Роналду, перешедший в команду ранее, сможет убедить своего соотечественника принять предложение клуба.

Контракт Силвы с командой Пепа Гвардиолы истекает в июне 2025 года. Среди претендентов на португальца также значатся «ПСЖ» и «Барселона».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close