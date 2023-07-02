Тренер «Галатасарая» лично заинтересован в трансфере Чалова

Дата публикации: 02-07-2023

«Галатасарай», являющийся действующим чемпионом турецкой Суперлиги, сохраняет интерес к Федору Чалову. Информацию разместил в соцсети Якуп Чинар.



Журналист отметил, что инициатива приглашения форварда ЦСКА исходит от Окана Бурука, возглавляющего турецкую команду. Специалист хочет заполучить россиянина в свой клуб.



Чалов обучался футболу в академии «армейцев». Всю свою карьеру, за исключением 6-месячной аренды в «Базеле», нападающий провел в ЦСКА. В завершившемся сезоне в активе 25-летнего игрока 24 забитых мяча и 6 голевых пасов в 41 встрече за столичную команду.



Трудовые отношения Чалова с ЦСКА истекают в 2024 году. Ценник на россиянина составляет 12 000 000 евро («Transfermarkt»).