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Тренер «Галатасарая» лично заинтересован в трансфере Чалова

Дата публикации: 02-07-2023

«Галатасарай», являющийся действующим чемпионом турецкой Суперлиги, сохраняет интерес к Федору Чалову. Информацию разместил в соцсети Якуп Чинар.

Журналист отметил, что инициатива приглашения форварда ЦСКА исходит от Окана Бурука, возглавляющего турецкую команду. Специалист хочет заполучить россиянина в свой клуб.

Чалов обучался футболу в академии «армейцев». Всю свою карьеру, за исключением 6-месячной аренды в «Базеле», нападающий провел в ЦСКА. В завершившемся сезоне в активе 25-летнего игрока 24 забитых мяча и 6 голевых пасов в 41 встрече за столичную команду.

Трудовые отношения Чалова с ЦСКА истекают в 2024 году. Ценник на россиянина составляет 12 000 000 евро («Transfermarkt»).

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